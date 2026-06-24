ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が23日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。13日に開催された「MUSIC AWARDS JAPAN2026」（MAJ）で総合司会を務めた俳優で歌手の菅田将暉（33）について言及した。菅田が司会を務めた「MAJ」の授賞式に、山口はサカナクションのメンバーと出席。代表曲「怪獣」で最優秀楽曲賞を含む最多8冠に輝いていた