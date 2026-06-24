米カリフォルニア州のキャンプ場の?ぼっとん便所?に落としたサングラスを拾おうとした男性が、誤って中に転落し、救助される騒ぎがあった。米メディア「ユア・セントラル・バレー・ドットコム」が２３日、報じた。シエラネバダ山脈のふもとにある「キャンプ・エジソン」で、閉鎖空間での救助が必要との通報があり、２０日午後２時半前に救急隊員らが出動した。現場に到着した救助隊は、男性が落としたサングラスを取ろうとし