【今週は天野秀夫氏】キオクシアホールディングスが１９日に株価１０万円の大台に乗せた。東証の時価総額トップ企業に君臨し、日本時間２５日の早朝５時には米半導体大手のマイクロン・テクノロジーが決算発表を予定しており、半導体関連株は引き続き物色人気の中核となることが期待される。製造装置を中心に高株価が多いが、半導体部材関連にはまだ低位割安の有配株が多数存在する。直近では東証スタンダードの有機合成薬品工業