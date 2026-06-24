タレントの山之内すずが２４日、都内で行われた大東建託グループの新ＣＭ発表会にゲストとして登場した。山之内は「数十キロ単位を定期的に歩いている。街を歩きながら、いろいろと雰囲気を楽しむことが好き」といい、大東建託のブランドパートナーを務める俳優の中井貴一と、街や家についてトークした。長距離散歩を好む山之内に、中井が「本当にそんなに歩くんですか？下北沢から箱根まで歩いたって本当？」とたずねると