メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市教育委員会は、台風の影響で学校が臨時休校となる判断基準の見直しを検討する考えを示しました。 名古屋市の市立学校や園では、午前6時時点で出ていた暴風警報が午前11時までに解除された場合、午後の授業を実施するのが原則となっています。 しかし、24日の市議会本会議で、近年の台風の発生頻度や共働き家庭の増加を背景に終日臨時休校とする運用へ見直す考えを問われました