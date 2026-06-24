高松南警察署 覚醒剤を使ったとして、高松市上天神町の無職の男（50）が24日、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。 高松南警察署によりますと、男は６月19日以前、香川県内か周辺地域で、覚せい剤を若干量摂取し、使用した疑いが持たれています。 高松南署に「様子がおかしい男がいる」と通報があり、警察官が駆け付けました。支離滅裂な状態だったため、男の尿検査をしたところ、覚せい剤の成分が検出されたと