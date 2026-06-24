梅雨前線や低気圧の影響で、九州や四国では滝のような雨が降った所もあります。明日25日は、九州北部では午前中に線状降水帯発生の予測が出ており、近畿から東海、関東も朝から本降りの雨でしょう。台風接近前から大雨となっている所があり、影響は長丁場です。大雨や台風への備えを早めに行ってください。明日25日は九州北部で線状降水帯発生予測近畿〜関東も明日25日から警報級大雨か今日24日(水)は、梅雨前線や低気圧の影響で