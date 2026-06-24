アジア・コモディティ騰落率ランキング＝06/24営業日時点＝ 大連とうもろこし 0.17％ 上海異形鉄筋 -0.03％ 上海重油 -0.65％ 上海銅 -0.88％ 上海ゴム -0.98％ 大連ポリエチレン -1.29％ ＊数値は前日比％