「M6 Double」 ミミソラは、MUSE HiFiブランドのポータブルDAC/ヘッドフォンアンプ「M3 Ultra」と「M6 Double」を6月27日より発売する。価格はどちらもオープン。M3 Ultraの市場想定価格は19,980円前後。 MUSE HiFi「M3 Ultra」 M3 Ultraは、真空管内蔵ポータブルDAC/ヘッドフォンアンプ。ポータブル型デコーディングヘッドフォンアンプにミリタリーグレード真空管「JAN6418