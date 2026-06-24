日本サッカー協会は２４日、７月の国際親善試合に臨むＵ―１７日本女子代表のメンバーを発表。静岡・藤枝順心高からＧＫ山中実栞とＦＷ野本心菜（ともに２年）が選ばれた。藤枝順心は静岡県高校総体で２年ぶりに優勝し、今月２０、２１日に行われた東海高校総体でもリーグ戦で３戦全勝して優勝。７月下旬に北海道の旭川市で行われる全国高校総体の出場権を２年ぶりに獲得した。Ｕ―１７日本女子代表は６月３０日からトレーニ