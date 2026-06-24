◆女子プロゴルフツアーアース・モンダミンカップ練習日（２４日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）男女通じて国内ツアー史上最高の賞金総額４億円大会が２５日に幕を開ける。昨年から１億円増、優勝賞金は５４００万円から７２００万円にアップした。２０２４年大会覇者の小祝さくら（ニトリ）は「ホールインワンも１０００万円かかっているホールがあるので、ホールインワンを目指して明日から頑張り