なすが旬を迎えるこの季節、「また同じ味つけになってしまった…」と感じることはありませんか？実は、なすと厚揚げの2つの食材だけで、ご飯が進むこってりおかずがつくれるんです！お肉なしでも食べ応えたっぷりのレシピ3選、ぜひ試してみてくださいね。 ▼外はカリッ、中はふわとろ！「照り焼き」 なすと厚揚げだけで作れるのに、食べ応えは抜群の照り焼きおかず。甘辛いタレがなすとカリカリになった厚揚げにからんで、箸が止