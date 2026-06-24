GENDA GiGO Entertainmentは、内藤食品工業とのコラボレーション企画として、北海道産大豆100%使用・第15回全国納豆鑑評会「最優秀賞」受賞の「おらが街」納豆1パック分を餡として使用した『GiGOのたい焼き「大粒納豆」』（税込300円）を、7月4日から26日まで、「GiGOのたい焼き」にて数量限定で復刻販売する。【写真】全国納豆鑑評会「最優秀賞」受賞の「おらが街」納豆同商品は、2018年にXの企画で誕生し、連日完売した。内