フリーアナウンサーの神田愛花（46）が24日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。番組スタッフの前職を明かす場面があった。この日はハンバーガーをテーマにしたカードゲーム「バーガーバーガー」を実施。「ハライチ」岩井勇気が扮するキャラクター「バーガー卿」の、アシスタントを務める覆面の「バガくん」について、神田は「私、バガくん情報を入手しました」と切り出した。そして「バガくん