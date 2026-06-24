バレーボールの女子SVリーグ・群馬グリーンウイングスが24日、日本代表の島村春世（34）の入団を発表した。島村は昨シーズン、これまで所属していたNECレッドロケッツ川崎から韓国リーグのペッパー貯蓄銀行AIペッパーズに移籍しプレー。日本代表では現在開催中のネーションズリーグで8試合中5試合で先発出場と活躍している。■島村選手全コメント『この度群馬グリーンウイングスの仲間に加わることになりました。島村春世です。ア