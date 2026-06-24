年に2回が限界だと思っていたのに毎日会うことになるなんて…。なんの修業？「育休中なんだろ」ってお義父さん。そうですけどアナタの面倒を見るための休暇ではないんですよ。子ども2人の育児に追われるなか、奥さんはなんとか食事を用意するのですが…!?>>【まんが】絶対に謝らない義父(ウーマンエキサイト編集部)