出会い系サイトの相手に、仕事で知り合った30代女性に成り済まして性的なメッセージを送ったとして、警視庁が名誉毀損の疑いで、経済産業省のキャリア官僚伊藤正雄容疑者（53）を逮捕したことが24日、捜査関係者への取材で分かった。