三重県尾鷲市に100年以上前から伝わる郷土料理「あぶり」。小サバを桜の木の煙でじっくり燻す伝統の味です。遠方からも注文が殺到する人気のあぶりを作るのは84歳の女性職人。その思いを追いました。 ■尾鷲市の伝統料理「あぶり」 三重県尾鷲市にある小さな漁師町・梶賀町で、いま最盛期を迎えている「あぶり」（1串400円）。小サバと呼ばれる体長10センチほどの小魚を串に刺し、約2時間かけて煙でじっくり燻します