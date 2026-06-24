モデルの森星（34）が24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。22年に亡くなった祖母で、世界的デザイナーである森英恵さん（享年96）について思いを語った。星は慶大卒業の才女で、世界的なファッションショーにも出演するなど、モデルとして世界的に活躍。2017年には英恵さんとともに同番組に出演している。トーク中、2025年10月号で「VOGUE JAPAN」の表紙を飾ったことを紹介された星は「実は