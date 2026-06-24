大丸松坂屋百貨店主催のバーチャルフォトアワード『Daimaru Matsuzakaya Virtual Photo Awards vol.3』（DMVPA3）の受賞作品展が、6月30日から7月5日まで金沢21世紀美術館市民ギャラリーBで開催されることが発表された。 【画像あり】過去最多となる342作品の応募から選ばれた受賞作品 同アワードは、VRChatなどのバーチャル空間で撮影した写真を現実世界の作品として鑑賞する“バーチ