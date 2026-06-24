瀬戸内地方は前線や湿った空気の影響で雨が降っています。24日夜も雨雲がかかり、雨の強まるところがあるでしょう。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。 25日は断続的に雨が降り、昼前にかけて激しく降る所もある見込みです。朝の最低気温は岡山で21度、津山と高松で20度でしょう。24日朝よりも2度前後高い気温になりそうです。日中の最高気温は岡山で24度、津山と高松で23度でしょう。24日よりも3度程度高