7歳のアーティスト・たけいなぎの初絵本『ゆめみるねこ』が、6月24日に光文社より発売された。あわせて、刊行を記念した原画展、ポップアップストア、サイン会の開催が決定した。 【写真】「絵を描くことが大好き」と語る7歳のアーティスト・たけいなぎとは たけいなぎは2018年ロンドン生まれ。2歳で筆を執り、幼稚園年中の頃には160枚もの作品を制作した。5歳の時に自ら構成・制作した全19枚の絵本を完成させた