東野圭吾によるガリレオシリーズ最新長編『永遠の記憶』（文藝春秋）を8月5日に発売。発売に先駆け書影が初公開された。 【写真】東野圭吾のガリレオシリーズ 累計1600万部を誇るガリレオシリーズの最新刊。装画は、文庫最新刊『透明な螺旋』の装画も手掛けた吉實恵が担当し、暗い背景に浮かぶ「懐中時計」が描かれている。表紙の裏側には、ストーリーに重要な役割を果たす“あるもの”が描か