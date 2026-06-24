腸内環境改善にも！おしゃれなカフェ風サブおかず2品【まるさんの腸活ダイエット】【ビフォー＆アフター】3カ月で12kg減！万年ぽっちゃりさん→割れたおなかに！人気ダイエットインフルエンサー・まるさんが提唱するのは、腸活を取り入れた、しっかり食べるダイエット。まるさん考案の腸活メニューは、腸活食材を自然に食事に取り込めるだけでなく、簡単でおいしいと評判です！ということで今回は、まるさん自慢のレシピのなかか