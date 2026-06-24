TUYに、なんとも不思議で、思わず顔がほころんでしまう「あたたかい」スクープ動画が飛び込んできました。 【画像】コイに恋するカメの不思議な動き 舞台は山形市内の小さな川。サスペンスから恋愛ドラマへと急展開する、ちょっとしたドラマがありました。 もしお時間があれば、ほんの少しの時間、のぞいてみてください。（動画推奨） 忍び寄る黒い影…クマ、ではなく？ 6月24日の午後2時過ぎのこと。山形市内を散歩し