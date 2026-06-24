アメリカでは「日本酒ブーム」が語られ、獺祭はホワイトハウスの晩餐会でも提供されるなど高い評価を受けてきた。しかし、獺祭を率いる桜井博志氏は、その熱狂に違和感を抱いていた。日本酒の品質管理や流通の実態を見れば、「ブーム」と呼ぶには程遠い状況だったからだ。なぜ獺祭は最大市場のニューヨークではなく、先にパリへの進出を決断したのか。そこには、日本酒を世界で本当に定着させるための長期戦略があった。※本稿は、