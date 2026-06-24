国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長が、今大会から導入された「ハイドレーションブレイク（水分補給タイム）」について、その狙いを説明した。北中米ワールドカップでは、前半の22分と後半の67分にそれぞれ３分間の休憩時間が設けられている。W杯史上初の試みとなったが、試合の流れが頻繁に途切れることへの違和感や、商業的な理由が背景にあるのではないかとの見方も出ている。米スポーツ専門局