今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第63回（2026年6月24日放送）「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）尼さんと芋男『風、薫る』の特徴のひとつに、恋愛のように見えて、なかなか発展しない傾向がある。それっぽい要素をチラつかせるだけで、核心的な