宿敵が異例の“反論”だ。現在、北中米ワールドカップのF組で２位の日本は、決勝トーナメント１回戦でブラジルと対戦する可能性が高まっている。ブラジルメディア『ESPN Brasil』によれば、怪物の異名で知られる同国の英雄ロナウド氏が、この状況を受け、対戦相手に関してずばり言及。「どの対戦カードが最も楽か」と問われ、こう答えた。「日本とスウェーデンだと思う。オランダ戦は避けた方がいい。まだ戦うには早いからだ