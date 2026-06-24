映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の公式Instagramが更新され、Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉と、関西ジュニアの西村拓哉に、Snow Manの向井康二が加わった集合ショットを公開した。 【写真】Snow Man向井康二＆Aぇ! groupが並んで笑顔でピース ■映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』に向井康二がサプライズで駆けつける 現在公開中の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の大ヒ