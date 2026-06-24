【その他の画像・動画等を元記事で観る】 亀梨和也と宇野昌磨が、6月25日放送のTBS『櫻井・有吉THE夜会SP』にスタジオゲストとして登場する。 ■亀梨和也と宇野昌磨が話題の行列店に潜入 亀梨和也が話題のイタリアンレストランで人生初バイト。飲食店バイトの基本「皿洗い」から15分で6品の注文をさばく大忙しのキッチン調理まで、そつなくこなす亀梨をとんでもない試練が襲う…！ そしてもうひとり、人生初バイトに挑むの