24日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9905枚だった。うちプットの出来高が5786枚と、コールの4119枚を上回った。プットの出来高トップは6万5000円の602枚（95円安755円）。コールの出来高トップは8万円の656枚（24円安57円）だった。 コールプット 出来高前日比