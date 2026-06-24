24日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1969枚だった。うちプットの出来高が1615枚と、コールの354枚を上回った。プットの出来高トップは6万3000円の99枚（30円高1400円）。コールの出来高トップは7万6000円の51枚（275円安1085円）だった。 コールプット 出来高前