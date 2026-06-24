24日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は221枚だった。うちプットの出来高が203枚と、コールの18枚を上回った。プットの出来高トップは6万6000円の20枚（2785円）。コールの出来高トップは7万6000円の8枚（1540円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行