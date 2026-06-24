21日（日本時間22日）のサウジアラビア戦で、待望のワールドカップ初ゴールをマークしたスペイン代表FWラミン・ヤマル（バルセロナ）に対し、レジェンドたちが次々と賛辞を贈っている。次世代のスーパースターと目される18歳の若き天才について、米メディア『FOXスポーツ』で解説を務めているズラタン・イブラヒモビッチ氏は「彼は世界最高の選手だ」と称賛した。 ■「見ているだけで