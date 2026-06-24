2026年6月22日、香港メディアの香港01は、米中が建設的な安定へと向かう中、日本は疎外リスクを回避するため自律的な安全保障国家への転換を図っているとする、米クリストファー・ニューポート大学の孫太一（スン・タイイー）准教授によるコラムを掲載した。孫氏は、米中関係の沈静化が東アジアの自動的な安定を意味せず、日本にとっては「米中間の取引や安定のあおりを受けて置き去りにされるのではないか」という新たな不安を招