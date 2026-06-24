六横公路大橋第2期工事は、中国東部沿海にある浙江省沿岸高速大通道と寧波舟山港ターミナルシステムの重要な基幹制御プロジェクトです。青龍門特大橋は、六横公路大橋第2期工事で建設する二つの主橋の一つで、全長2212メートル、3塔・2メインスパンから成る構造で、メインスパンの全長はそれぞれ756メートルに達し、世界最大スパンの3塔式鋼箱梁斜張橋です。青龍門特大橋の主橋は6月23日、接合しました。今回の接合では、2本の鋼箱