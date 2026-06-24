ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」が、「サーティワン アイスクリーム」と初めてコラボレーションした新作コレクションを、6月26日（金）から全国の店舗と公式WEBストアで発売する。Maison de FLEURと「サーティワン アイスクリーム」が初コラボレーション今回は「ポッピングシャワー」「ベリーベリーストロベリー」「ストロベリーチーズケーキ」「チョップドチョコレート」などの人気フレーバ