「HiGH&LOW」プロジェクトの企画・プロデューサーであるHIROが24日、都内で行われたHiGH&LOW 10th ANNIVERSARYスペシャル舞台あいさつ付き上映会にサプライズで登場。映画『HiGH&LOW』シリーズ最終章となる『HiGH&LOW THE新世界』の製作が決定したこと、9月にライブを開催することを発表した。【写真】いつまでもかっこいい…！貫禄のあるHIROさんこの日は、映画『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION