サッカー日本代表は日本時間24日、アメリカ・ナッシュビルで練習を行い、5大会選出のベテランDF長友佑都選手がピッチ上で献身的なプレーを続けるMF堂安律選手を絶賛しました。前回大会は2得点の活躍をみせた堂安選手。今大会は背番号10を背負っています。オランダ、チュニジア戦ともに、ウイングバックに入り、テレビ中継の解説を務めた本田圭佑選手もその守備を高く評価していました。2試合ベンチから見守る長友選手は、堂安選手