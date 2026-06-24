会談に臨む自民党の梶山国対委員長（左）と中道改革連合の重徳国対委員長＝24日午前、国会自民党の磯崎仁彦参院国対委員長は24日、立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長と国会内で会談し、高市早苗首相陣営による中傷動画作成疑惑を巡り、首相が出席する参院予算委員会集中審議に応じられないと伝えた。野党が7月の開催を求めていた。斎藤氏は開催が確約されない限り国会日程の協議を拒否すると答えた。斎藤氏が会談後、記者団に明ら