アルコ＆ピースの平子祐希が、子育てについての考えを明かし、横澤夏子や子育て中のママたちを感動の涙に包んだ。【映像】アルピー平子、妻と子供の家族ショット 『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に“ママの本音”を語り合うトークバラエティ。6月23日の放送回では、「ママ会ライブ昼の部」と題して、ゲストに1児のパパであるこっちのけんと、2児のママである菊地亜美、2児