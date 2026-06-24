昨年１１月、営業中の店内にクマが侵入する騒ぎがあった秋田県能代市の「イオン能代店」で２２日、クマ出没時の対応や地域との連携を確認する訓練が行われた。全国のイオンでクマ出没を想定した訓練は初めて。市中心部にある同店は昨年１１月１６日午前、自動ドアから営業中の店内に体長約８０センチのクマが侵入。従業員がとっさの判断でバリケードを築くなどしてクマを閉じ込め、約２時間半後に駆除した。同様の事態に備え