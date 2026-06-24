タレントの小森純（40）が19日、自身のYouTubeチャンネル「JUN CHANNEL 小森純」を更新。長男と次男を「山村留学」に行かせたことを改めて明かし、変化を話した。現在小森は12歳、10歳、3歳の3兄弟の母。数か月前からYouTubeやSNSで長男と次男を沖縄・渡嘉敷島に「山村留学」させたことを明かしており、今回の動画では、山村留学に行かせた理由、その後の子供たちの変化について語った。留学を決断した理由については「大変