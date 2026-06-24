プロボクシングで世界３階級を制覇した長谷川穂積氏（４５）が２４日、自身が会長を務める神戸市灘区のＫＯＢＥ長谷川ジムで会見し、ジムとして初のプロ公式戦に臨むことを発表した。今年３月に帝拳ジムから同ジムに移籍した前ＷＢＯアジア・パシフィック・スーパーバンタム級王者の村田昴（２９）が、８月２２日に神戸市立中央体育館でフィリピンバンタム級９位のジェイソン・ファクラリン（２６）＝フィリピン＝とノンタイトル