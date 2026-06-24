元朝日放送テレビ（ABCテレビ）のアナウンサーで、現在はフリーアナウンサーとアーティストとして活動する東留伽が、6月23日に自身のInstagramを更新。デコルテ丸出しの黒ドレス姿を披露し、ファンから歓声があがっている。《パリで29歳の誕生日を迎えました！》と綴った東は、デコルテがあらわになった黒のドレス姿で凱旋門をバックに写る自身のショットなどを公開した。さらに、《2年ぶりにフランスの友人達と再会し、また勇気