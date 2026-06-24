Ryzen向けの背面コネクタmicroATXマザーGIGABYTEの「B850M Aorus Stealth」は、AMD B850チップセットを搭載するmicroATXマザーボード。背面コネクタの製品シリーズ「Stealth」のモデルで、すでにATX版が登場しており、これはその小型版となる。M.2スロット×3、5GbE、Wi-Fi 7などを搭載。価格は、通常モデルが33,000円前後、ホワイトモデル(ICE)が35,000円前後だ。GIGABYTEの「B850M Aorus Stealth」。背面コネクタでスッキリした