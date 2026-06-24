敵地放送席も唸った岡本の好プレー【MLB】アストロズ 9ー7 Bジェイズ（日本時間24日・トロント）巨人時代に培った“経験”をメジャーの舞台でも存分に発揮している。ブルージェイズの岡本和真内野手が23日（日本時間24日）、本拠地でのアストロズ戦に「4番・三塁」で出場。3回の守備では軽やかな身のこなしで併殺を完成させた。敵地放送席で解説を務めたジェフ・ブラム氏も「とてもいいプレーです」と好守を称えた。敵地放送局