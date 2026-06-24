「定年退職を迎えたら、まとまった退職金でローンを完済し、残りは老後資金に……」というライフプランは、いまや過去のものになりつつあるのかもしれません。近年は、退職金制度を設けていない企業や、制度を見直す企業も見られます。そこで今回は、40代以上のマイナビニュース会員302名を対象に「退職金に関するアンケート」を実施。その中から「退職金を受け取る予定がない」人たちの率直な本音や、気になる老後資金の準備状況