【モデルプレス＝2026/06/24】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が6月20日・21日の2日間、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて「＝LOVE STADIUM LIVE『Beyond “KYUN”◆』」（※◆はハートマーク）を開催。21日公演では、グループ初となる東京ドーム公演の開催が発表された。ここでは、メンバーの挨拶をまとめる。【写真】＝LOVE国立ライブ、ムビステ・花火・噴水…ド迫力の演出満載◆＝LOVE山本